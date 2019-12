MIAMI, Florida, EE.UU.- El autor de un tiroteo registrado este viernes en una base aeronaval en Pensacola, Florida, y tres de las personas a las que les disparó murieron, el primero “neutralizado” por fuerzas de seguridad, confirmaron fuentes oficiales.

David Morgan, alguacil del condado Escambia, y representantes de la Armada y de la ciudad de Pensacola, informaron en una rueda de prensa a las puertas de la base, que en total hubo once personas envueltas en el tiroteo, incluido el que originó el incidente.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso