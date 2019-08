WASHINGTON.- “Es un racista y aviva el racismo en este país, y no solo ofende nuestra sensibilidad, fundamentalmente cambia el carácter de este país y lleva a la violencia”, opinó Beto O’Rourke, excongresista por Texas, acerca del presidente Donald Trump, tras visitar a los heridos del tiroteo de Texas, que dejó un saldo de 20 muertos.

O’Rourke, aeguró que en EE.UU. ha habido un aumento en los “delitos de odio en los tres años de una Administración donde tienes un presidente que ha llamado ‘violadores’ y ‘criminales’, aunque los inmigrantes mexicanos cometen crímenes a una tasa mucho más baja que los nacidos en el país.”

Varios políticos demócratas que buscan la candidatura a la Casa Blanca en 2020 condenaron el “racismo” y el “supremacismo blanco” que promueve el presidente de EE.UU., como una de las causas detrás del tiroteo de El Paso, este sábado.



El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, también sancionó la retórica de la Casa Blanca.

“El nacionalismo blanco es maléfico, y está inspirando a gente a cometer asesinatos, y está siendo condonado a los más altos niveles del Gobierno estadounidense”, aseguró en una entrevista para la televisión.



Buttigieg precisó que “el presidente de EE.UU. está condonando el nacionalismo blanco” y aseguró que tiene “una responsabilidad para cortar el brote de raíz”.

Por su parte, el senador Bernie Sanders, evitó culpar a Trump pero aseguró que “en todo el mundo se están preguntando qué ocurre en EE.UU. (…) para ver una vez tras otras horrores indescriptibles”, por lo que pidió una “legislación sensata sobre control de armas”.



Greg Allen, jefe de Policía de El Paso, advirtió sobre el “manifiesto de este individuo que indica un posible delito de odio”.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….