El fuego consume parte de la Cinemateca de Sao Paulo

BRASILIA, Brasil. — La noche del jueves, el fuego consumió parte de un almacén en el que se guardaban películas, documentos y proyectores antiguos de la industria cinematográfica brasileña, en Sao Paulo.

Los elementos del Departamento de Bomberos lucharon intensamente para evitar que las llamas se propagaran a una zona más grande del inmueble.

El almacén es propiedad del instituto nacional de cine, Cinemateca, y alberga la mayor colección de películas de Sudamérica, algunas de ellas hechas de nitrato de celulosa, un material altamente inflamable. De momento se desconoce la magnitud de la pérdida.

O incêndio na Cinemateca de São Paulo é um crime com a cultura do país. Desprezo pela arte e pela memória do Brasil dá nisso: a morte gradual da cultura nacional.