El nuevo explorador de Marte de la NASA será lanzado este jueves

MIAMI, Florida, EE.UU.- Este martes, la NASA instaló el nuevo rover de Marte, "Perseverance", en la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en el centro de Florida, mientras se ultiman los preparativos para la exploración del Planeta Rojo.

#CountdownToMars with me as I prepare for launch. Liftoff expected from @NASAKennedy on July 30 at 7:50 a.m. EDT. Click here for a reminder to watch live.



