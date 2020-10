El presidente Donald Trump da positivo en una prueba de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos minutos de ayer jueves, a través de su cuenta de la red social Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que él y su esposa Melania habían dado positivo en pruebas de Covid-19 y que de inmediato iniciarían su cuarentena.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!