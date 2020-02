El secretario de Justicia de EE.UU. critica los tuits de Trump

WASHINGTON. — William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, ha dicho a sus allegados que está considerando renunciar porque el presidente Donald Trump desatendió su recomendación de que deje de tuitear sobre casos del Departamento de Justicia, según declaraciones de un funcionario.

En días pasados, durante una entrevista para la televisión, Barr criticó al mandatario cuando afirmó que los tuits de Trump sobre casos y personal del Departamento de Justicia le “imposibilitan” hacer su trabajo. Al día siguiente, Trump ignoró la solicitud de Barr e insistió en que tiene el “derecho legítimo” de intervenir en casos penales, evadiendo la independencia del Departamento de Justicia.

....badly tainted and, in my opinion, should be thrown out. Even Mueller’s statement to Congress that he did not see me to become the FBI Director (again), has been proven false. The whole deal was a total SCAM. If I wasn’t President, I’d be suing everyone all over the place...