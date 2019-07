NUEVA ORLEANS, Luisiana, EE.UU. — La tormenta tropical “Barry” arrojaba lluvia el domingo mientras avanzaba lentamente sobre la costa estadounidense del Golfo de México, evitando un golpe directo a Nueva Orleans, pero avivando los temores de inundaciones, árboles derribados y apagones prolongados.



Jackson, la capital del estado de Misisipi, se preparaba para unas posibles inundaciones repentinas luego de que cayeron 7.6 centímetros de agua en el área de Jackson antes del amanecer del domingo y se prevén más lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundaciones repentinas para la ciudad y algunos de sus suburbios.

A big risk of major flooding in large parts of Louisiana and all across the Gulf Coast. Please be very careful!