WASHINGTON. – Este viernes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos y la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, Space Exploration Technologies Corp., SpaceX, enviaron a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI), la tercera misión con tripulación de la empresa de cohetes comerciales estadounidense en menos de un año.

The @SpaceX Crew Dragon spacecraft carrying @astro_kimbrough, @Astro_Megan, @Aki_Hoshide and @Thom_astro has safely reached orbit! 🐉



