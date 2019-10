“Están presenciando un linchamiento”, dice Trump a los republicanos

WASHINGTON. — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asumió de nuevo un tono dramático en nueva publicación en su cuenta de la red social Twitter.

En medio de la investigación de un juicio político en su contra, propuesta por los demócratas en la Cámara de Representantes, Trump, como siempre combativo, lanza sus comentarios a través de su medio de comunicación favorito: Twitter.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here – a lynching. But we will WIN!