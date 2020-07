Las normas, dadas a conocer por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), generan más presión para que las universidades reabran sus instalaciones aun en medio de crecientes preocupaciones sobre la reciente ola de contagios de Covid-19 entre adultos jóvenes.

Las universidades recibieron las directrices el mismo día en que algunas escuelas, como la Universidad de Harvard, anunciaron que toda instrucción se ofrecerá vía remota.

El presidente Donald Trump ha insistido en que las escuelas y las universidades reanuden las clases presenciales lo más pronto posible.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!