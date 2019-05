WASHINGTON (AP) — El Congreso enfrentaba el martes un nuevo desafío por parte de la presidencia de Donald Trump, que rechazó una orden para que su asesor legal Donald McGahn comparezca ante una comisión legislativa.

El abogado de McGahn informó que éste acatará las instrucciones de Trump y se abstendrá de comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, dejando a los demócratas en una disyuntiva sobre cómo responder.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con el respaldo del jefe de la comisión jurídica Jerrold Nadler, ha estado trazando una estrategia gradual en el enfrentamiento con Trump. Nadler avisó que la comisión votará para declarar en desacato a McGahn y lo demandará ante los tribunales.

“Enfrentará usted graves consecuencias si no comparece”, escribió Nadler a McGahn en una carta la víspera de la audiencia. Los demócratas parecen alentados luego que un juez federal el lunes falló en contra de Trump en una disputa con el brazo legislativo sobre la difusión de sus documentos financieros.



Sin embargo, la estrategia de Pelosi impacienta a algunos integrantes de la comisión, que le han pedido lanzar un proceso de juicio político a fin de obligar al gobierno a entregar la información solicitada. Ese proceso dejaría a los demócratas en mejor posición ante los tribunales sin llegar al extremo de impugnar al presidente.

El tema fue debatido en una reunión de los demócratas el lunes por la noche, donde algunos le pidieron a la titular de la cámara baja iniciar un proceso de juicio político, según personas que asistieron al encuentro pero que pidieron no ser identificadas.



El representante de Maryland Jamie Raskin argumentó que lanzar un proceso de juicio político consolidaría todas las investigaciones en curso sobre la presidencia de Trump y permitiría a los demócratas concentrarse en otros temas de interés nacional, dijeron las fuentes.



Pelosi respondió que varias comisiones ya están investigando y han tenido éxito en por lo menos un caso judicial. Pero los demócratas, algunos de los cuales han abogado en público a favor de una postura más agresiva hacia Trump, se están volviendo impacientes. Algunos legisladores demócratas que en la reunión apoyaron a Raskin fueron David Cicilline (Rhode Island), Ted Lieu (California) y Joe Neguse (Colorado).

If Don McGahn does not testify tomorrow, it will be time to begin an impeachment inquiry of @realDonaldTrump.