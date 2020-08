WASHINGTON .- La mañana de este lunes, el departamento de Bomberos de Baltimore, Maryland, recibieron el aviso de una explosión que dañó varias viviendas y al menos cinco personas quedaron atrapadas entre los escombros.

BCFD will provide Media Briefing at noon. Staging at Labyrinth and Reisterstown Rd. pic.twitter.com/BJtmHhFQPB

A través de su cuenta en la red social Twitter, el servicio de bomberos de la ciudad informó que al menos cinco personas quedaron atrapadas, incluidos algunos niños.

Según información preliminar señala que se trata de una gran explosión de gas en las calles Labyrinth y Reisterstown Rd, que involucró al menos tres viviendas.

Shortly after 4p, #BCFD responded to the 300blk of E. 21st St for a reported fire. Heavy fire & smoke was showing from a 3 story rowhome. Fire spread to 2 adjacent occupied homes, however all occupants escaped. 1 FF had non-life threatening. FFs remain on the scene. pic.twitter.com/mKYGuPah4A