Explosión de un gasoducto deja un muerto y 5 heridos en Kentucky

JUNCTION CITY, Kentucky, EE.UU. — La explosión en un gasoducto en Kentycky dejó un muerto, cinco heridos, destrucción de las vías férreas y el desalojo de un parque de casas rodantes, informaron las autoridades.

Don Gilliam, director de emergencias del condado de Lincoln, dijo que las instalaciones quedaron consumidas por el siniestro, que entre cinco y siete personas estaban reportadas como desaparecidas y que el personal de Bomberos había extinguido las llamas.



La explosión se registró en un gasoducto de 76 centímetros que distribuye gas natural a alta presión; las llamas alcanzaron una altura de más de 90 metros que podían verse por todo el condado, dijo Gilliam.



Massive explosion and fire across northern Lincoln County. You can actually see this happen on radar. Wow! #kywx @WKYT pic.twitter.com/2Qtg5Rixfk