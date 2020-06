JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. — La tarde del jueves, el departamento de Incendios y Rescate de Jacksonville, acudió a combatir un incendio en un buque anclado en Florida, inesperadamente, horas después de luchar contra el fuego, se registró una explosión que lesionó a nueve bomberos.

La explosión ocurrió casi tres horas después de que los bomberos llegaron al barco en la isla Blount, en Jacksonville, después de recibir el reportes de incendio, tuiteó el Departamento de Incendios y Rescate de Jacksonville. Precisaron que ocho resultaron heridos y otro sufrió un golpe de calor.

ICYMI...8 firefighters were transported to the hospital after an explosion on the ship in which they were fighting a fire. 4 of them were taken to Shands Gainesville burn unit..2 by helicopter 2 by ground transport... they are all stable, but with serious injuries.