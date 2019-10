“Facebook News”, nuevo servicio para combatir las noticias falsas

NUEVA YORK, Nueva York.- Facebook anunció este viernes la puesta en marcha de una nueva sección de noticias en la que ofrecerá artículos de varios medios de comunicación con los que ha alcanzado acuerdos y a la que podrá acceder por ahora un grupo limitado de usuarios en Estados Unidos.

En el servicio, bautizado Facebook News, participan grandes cabeceras como The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post; cadenas de televisión como ABC, NBC o Fox News y medios digitales como BuzzFeed o Business Insider.

Junto a ellas, el gigante tecnológico ha llegado a acuerdos con medios locales de varias grandes ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, Los Angeles, Chicago, Filadelfia, Washington, Miami, Atlanta o Boston.

A través de un comunicado, Facebook señaló que “el periodismo tiene un papel clave en nuestra democracia“, y subrayó que sin noticias bien trabajadas la sociedad pierde una “herramienta esencial para tomar buenas decisiones.”

Contra noticias falsas

A priori, la iniciativa debe servir a Facebook para responder a dos problemas que sufre desde hace años: su papel en la difusión de noticias falsas y la tensa relación que mantiene con los medios de comunicación.

Los editores han acusado a la red social en repetidas ocasiones de beneficiarse de su trabajo, vendiendo publicidad junto a sus artículos y evitando pagar por ellos.

Durante los últimos años, Facebook ha tratado de cooperar con el sector con productos como Instant Articles -noticias facilitadas por los medios que aparecían integradas en la plataforma de la red social- o con Facebook Live -un servicio de vídeo en directo que pagó a muchas empresas de comunicación para que aportasen contenidos.

Sin embargo, los rápidos cambios de estrategia de la empresa, por ejemplo al abandonar muchos de esos contratos para vídeo, complicaron la relación con los medios de comunicación.

Noticias destacadas

En esta ocasión, Facebook subraya que ha trabajado con los propios medios para diseñar el producto y la forma en que se presentará a los usuarios.

Así, las noticias destacadas serán seleccionadas por un equipo reclutado por la empresa y no por algoritmos, mientras que los lectores podrán vincular a su cuenta de Facebook sus suscripciones a medios en un intento por facilitar el pago por contenidos.

Según varios medios estadounidenses, el gigante de internet pagará a algunas de las publicaciones entre uno y tres millones de dólares anuales por sus artículos y, en la mayoría de los casos, dirigirá a los internautas a la web de la cabecera, lo que aumentará su tráfico.