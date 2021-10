Facebook pagará 14.25 mdd por preferir contratar a extranjeros en EEUU

Facebook llegó a un acuerdo extrajudicial que le obliga a pagar 14.25 millones de dólares por preferir contratar a extranjeros en Estados Unidos

SAN FRANCISCO, California.- Este martes, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que alcanzaron un acuerdo extrajudicial con Facebook por el que la empresa deberá pagar hasta 14.25 millones de dólares por discriminar a los candidatos estadounidenses en sus procesos de contratación.

