MIAMI, Florida.- Dos ocupantes de una avioneta murieron al estrellarse este viernes contra un edificio y luego estamparse el aparato en la vía pública de Pembroke Park, en el sur de la Florida, un día después de que un aparato similar se precipitara sobre el humedal de los Everglades dejando dos heridos.

Los fallecidos eran los ocupantes de una avioneta Aero Commander bimotor que perdió altura e impactó en un edificio de una zona industrial, describen medios locales.

Una de las víctimas era Joaquín Ricalde Magaña, un hispano de origen mexicano, confirmó su familia a Local 10 News.

Tras la identificación de Joaquín Ricalde Magaña, el gobierno de Quintana Roo publicó en su cuenta de la red social Twitter sus condolencias a los familiares del fallecido, hermano de Alicia Ricalde, directora General de la API del gobierno estatal.

Del otro fallecido no se ha ofrecido su identidad hasta el momento.

La Oficina del Alguacil del condado Broward, aledaño al de Miami-Dade, confirmó el hecho y dijo que envió equipos de rescate a la escena del impacto, sin que se reportaran víctimas peatonales o del edificio.

