Felicita el expresidente Bush a Joe Biden y dice que las elecciones fueron justas

WASHINGTON.- George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, felicitó a Joe Biden, presidente electo, de quien dijo que “es un buen hombre”.

Asimismo, el presidente número 43 le agradeció a Biden el “mensaje patriótico” que el demócrata brindó a la población anteanoche, sábado.

El periodista Jake Tapper publicó en su cuenta de Twitter el posicionamiento del expresidente George W. Bush sobre la victoria de Biden.

En el mensaje se lee que Bush asegura haberle “extendido mis más cálidas felicitaciones” al presidente electo

Former President George W. Bush: “I just talked to the President-elect of the United States, Joe Biden. I extended my warm congratulations and thanked him for the patriotic message he delivered last night...” pic.twitter.com/wENHUJ2AhH