Fiscalía de Kentucky no condena a policías que balearon a afroamericana

NUEVA YORK, Nueva York.- Al menos dos policías resultaron heridos de bala y 46 personas fueron detenidas en las protestas y disturbios violentos registrados la noche del miércoles en Louisville, Kentucky, después de que la Fiscalía estatal decidió no condenar por asesinato a ninguno de los agente de la Policía involucrados en la muerte a tiros de la afroamericana Breonna Taylor, en marzo pasado, durante una "revisión domiciliaria".

Al conocerse la decisión de la Fiscalía, centenares de personas salieron a manifestarse en Louisville, donde residía Taylor, así como en Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Colorado o Los Ángeles, donde se repitió el clamor por la justicia social y el fin del racismo que ha llevado a miles de personas a las calles desde mayo en Estados Unidos.

Daniel Cameron, fiscal general de Kentucky, anunció ayer miércoles que "después de una investigación exhaustiva" no veían razones para acusar de asesinato a ninguno de los tres agentes que en marzo irrumpieron en el apartamento de Taylor, de 26 años de edad, y quien se desempeñaba como operadora de emergencias médicas; los policías allanaron el lugar por una investigación sobre menudeo de drogas relacionado con el exnovio de la mujer.

Según algunos testigos, los agentes no se identificaron pese a que era de noche e iban vestidos de civiles. Los agentes respondieron con una lluvia indiscriminada de más de treinta disparos después de que Kenneth Walker, novio de Taylor, disparara contra ellos al pensar que eran unos intrusos.

Taylor, que descansaba en su cama, falleció por los disparos y desde entonces su caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad racial y contra la brutalidad policial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos y que desde mayo, con la muerte del George Floyd en Mineápolis, ha motivado protestas y disturbios en todo el país.

El fiscal, que se basó en el dictamen de un gran jurado, decidió este miércoles que solo acusará al expolicía Brett Hankinson por imprudencia temeraria al haber disparado contra una vivienda vecina a la de Taylor, en ningún caso por nada que desembocara en la muerte de la mujer afroamericana.

Hankinson quedó en libertad tras pagar una fianza de 15,000 dólares, mientras que los agentes Jonathan Mattingly y Myles Cosgrove, quienes realizaron los disparos que alcanzaron a Taylor, fueron exculpados porque su actuación estuvo “justificada“, según las conclusiones de la Fiscalía.

Ante la posibilidad de que se produjeran altercados, las autoridades de Louisville decidieron declarar el estado de emergencia, cerrar comercios y oficinas y declarar un toque de queda a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana.

Según el jefe interino de la Policía de Louisville, Robert Schroeder, dos policías sufrieron heridas por impacto de bala y fueron trasladados a un hospital donde fueron estabilizados, aunque uno de ellos necesitó cirugía.

Schroeder explicó que detuvieron a un sospechoso de los disparos, que según vídeos que circulan por las redes sociales se habrían producido cuando los agentes antidisturbios intentaban desplazar a algunos manifestantes.

Las protestas se saldaron con más de 46 detenidos y algunos daños materiales por fuegos en el centro administrativo de la ciudad, donde desde hace meses se celebran protestas por la muerte de Taylor.

Trump alabó en rueda de prensa la decisión de Cameron de no hacer “justicia de muchedumbre” y de sobreponerse a las presiones de la opinión pública.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request!