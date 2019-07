NUEVA YORK, Nueva York.- El gigante aeronáutico estadounidense Boeing informó este miércoles que “reserva” 100 millones de dólares para ayudar a los familiares de las víctimas de los dos accidentes de octubre y marzo pasados de su modelo de avión 737 MAX, siniestros en los que murieron 346 personas.



Los fondos estarán disponibles durante los próximos años y no forman parte de ninguna compensación que Boeing deba pagar a quienes demanden a la compañía por daños relacionados con ambos sucesos, ha dejado claro la compañía en un comunicado que, con aires de patriotismo, recuerda que su gesto lo hace a 24 horas del Día de la Independencia de EE.UU.

