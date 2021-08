''Fred'' se debilita a depresión tropical

SAN JUAN, Puerto Rico. — A su paso sobre República Dominicana, donde arrojó fuertes aguaceros, la tormenta tropical "Fred" se debilitó a depresión tropical la noche del miércoles.

Las autoridades informaron que el paso de la tormenta por República Dominicana ocasionó que cerca de 300,000 usuarios se quedaron sin servicio eléctrico y más de medio millón resultaron afectados por la crecida de ríos.

"Fred" se convirtió el martes en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico. En su trayectoria, después de pasar sobre Islas Vírgenes de EE.UU. y Puerto Rico, se pronostica que llegará a Florida este fin de semana.

El gobierno ordenó el desalojo de zonas pobres y en riesgo de inundación de Santo Domingo, antes de la llegada de la tormenta.

En Puerto Rico el paso de "Fred" ocasionó que 13,000 clientes se quedaran sin el suministro de electricidad.

Here are the 11 AM EDT Thursday, August 12 Key Messages for Tropical Depression #Fred. A tropical storm watch will likely be issued for portions of the Florida Keys and South Florida later this afternoon.https://t.co/rp4u3qEqMm pic.twitter.com/QS0JLgsknJ