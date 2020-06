TORONTO, Canadá. — Este martes, las autoridades de Canadá y Estados Unidos acordaron extender su acuerdo para mantener cerrada la frontera común a los viajes no esenciales hasta el 21 de julio debido a la pandemia de coronavirus.

Important update on our border: Canada and the US have agreed to extend the border measures currently in place by 30 days, until July 21st. This is an important decision that will keep Canadians and Americans safe.