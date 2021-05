Fuertes pérdidas por falta de chips

Casi 4 millones de autos dejarían de producirse

El daño por la escasez de chips le costará al sector automotriz 110 mil millones de dólares y reducirá la producción de vehículos en casi cuatro millones de unidades, casi el doble de lo previsto en enero, señaló la empresa de consultoría AlixPartners.

La firma calcula que la falta de los chips que forman parte de los distintos sistemas de los vehículos, desde módulos de control de airbags y frenos, reducirá la producción mundial de autos en 3.9 millones de unidades, frente a los 2.2 millones que auguró en enero.

“Las plantas de chips están funcionando a plena capacidad. No hay nada que pueda amortiguar el impacto, no hay capacidad adicional, no hay inventario”, declaró el director gerente de AlixPartners, Dan Hearsch.