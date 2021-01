Gobierno argentino construirá 1,800 viviendas para afectados por el sismo

"Si yo sé que en San Juan hay un sanjuanino que está sufriendo, hay un argentino que sufre", dijo Fernández durante una rueda de prensa en la capital de la provincia, San Juan.



Fernández añadió que su obligación es "estar al lado" de los ciudadanos, pero que ello no significa "firmar un decreto que transfiera fondos".



"Estar al lado es mirar a los ojos a Romina (afectada por el sismo) que ayer se le cayó la casa encima y se salvó por milagro con su hijita y decirle 'vos quedate tranquila que te vamos a ayudar'", aseveró el peronista.



El plan gubernamental consiste en la construcción de 1,800 viviendas en la provincia cuyana a través del Programa Casa Propia-Construir Futuro, según fuentes oficiales.



El proyecto tiene una dotación de 7,100 millones de pesos (82 millones de dólares).



Se firmará además otro convenio desde el Estado para "promover y materializar el Acceso a la vivienda y a un hábitat adecuado por otros 186 millones de pesos" (2.1 millones de dólares).



El terremoto, con una profundidad de ocho kilómetros y que tuvo lugar a las 23.46 hora local (2.46 GMT del martes), causó numerosos daños materiales pero hasta el momento no se han registrado víctimas mortales.



En los asentamientos urbanos Pellegrini y La Paz, donde habitan cerca de 240 familias, ocasionó el derrumbe del 40 % de las viviendas.



"Que sepan que estoy asumiendo un compromiso con cada uno de ustedes, sé qué es lo que están pasando", transmitió el mandatario argentino a los sanjuaninos.



San Juan es una de las zonas con mayor incidencia sísmica de Argentina, y es allí donde en 1944 se registró el peor terremoto vivido en el país, que causó la muerte de unas 10,000 personas.



Es por eso que cuenta con edificaciones preparadas para soportar este tipo de eventos naturales.



Fernández consideró que "es mérito" de los ciudadanos de San Juan haber construido "una provincia antisísimica" puesto que "un terremoto casi de la misma magnitud" que aquel de 1944 no ha registrado en esta ocasión unos daños tan severos ni pérdidas de vidas humanas.



El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, destacó que "sólo dos veces un presidente" fue a San Juan tras un gran sismo "no sólo a hacerse cargo de la situación sino de los daños en el espíritu", en 1944 y 2021.



Uñac se refirió así a la actuación hace 77 años de Juan Domingo Perón, quien a partir de la gestión de aquel desastre natural dio los primeros pasos de su doctrina política, a la que pertenece el actual presidente.