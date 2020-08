LOS ÁNGELES, California.- Este viernes, se dio a conocer que los organizadores de la Convención Republicana habían recibido el rechazo explícito para utilizar la canción "Hallelujah" en dicho evento por parte de los representantes del cantautor Leonard Cohen, fallecido en 2016, y sin embargo, la usaron.

A través de un comunicado, el representante legal del patrimonio de Cohen dijo que "específicamente" no dieron permiso al comité organizador del evento para reproducir la canción y que estudiarán acciones legales por no haber cumplido con su palabra.

"Estamos sorprendidos y consternados de que el Comité Nacional Republicano procediera sabiendo que el patrimonio de Cohen había rechazado específicamente la solicitud de uso y el intento bastante descarado de politizar y explotar de una manera tan atroz 'Hallelujah', una de las canciones más importantes de Cohen", afirmó el abogado Michelle L. Rice.

Aspectos de la ceremonia de aceptación de la candidatura presidencial del Partido Republicano por parte de Donald Trump, el 27 de agosto de 2020, en la Casa Blanca, en Washington.- (Foto: EFE/EPA/Erin Scott)

La famosa canción se reprodujo dos veces durante el espectáculo de fuegos artificiales posterior al discurso de Trump, una en formato ópera y otra con la versión de Tori Kelly, quien afirmó en redes sociales que "nadie había solicitado su uso ni a ella ni a su equipo".

El abogado de Cohen anunció que están explorando "sus opciones legales" y añadió una ironía con el título de otra canción del cantautor, "You Want it Darker", que significa "Lo quieres más oscuro" en español.

"Si el comité hubiera pedido otra canción, 'You Want it Darker', con la que Leonard ganó un Grammy póstumo en 2017, quizás habríamos considerado aprobar esa canción", agregó.