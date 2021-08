Harían obligatoria la vacunación en EE.UU.

“Ya llegó la hora” de hacerlo, dicen en la Casa Blanca

WASHINGTON (EFE).— La Casa Blanca considera que “ya llegó la hora” de extender las obligaciones de vacunarse contra el Covid-19, y aunque el gobierno federal lo ha hecho ya con sus empleados y estudia aplicarlas en las Fuerzas Armadas celebra que lo hagan grandes empresas y espera que sea un ejemplo a seguir.

En la rueda de prensa del equipo de respuesta contra la pandemia, el coordinador de dicho equipo, Jeff Zients, puso el acento en la necesidad de extender los requerimientos para vacunarse, aunque el gobierno federal no haya impuesto dicha obligación para toda la población.

La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció que obligará a todos los trabajadores de su gobierno a demostrar que están vacunados si no quieren someterse a pruebas de Covid-19 regularmente, y no descartó que pueda imponer en el futuro un mandato de vacunación en todo el país.

Como apuntó ayer Zients, además de la obligación de los trabajadores federales y del personal médico del Departamento de Veteranos, la Casa Blanca pidió al Pentágono que estudie la forma de incluir la del Covid-19 dentro de la lista de vacunas que deben suministrarse entre las Fuerzas Armadas.

Recordó además la obligación que tienen los contratistas del gobierno, y valoró los mandatos que están dictando grandes empresas como Google y Wallmart.

“Es hora de imponer algunos requerimientos basándonos en la realidad de los diferentes riesgos que corren quienes no están vacunados frente a quienes lo están”, dijo Zients, quien agregó que se estudia en qué otras áreas puede el gobierno hacer obligatoria la vacunación.

Tanto Zients como el principal epidemiólogo del país, Antony Fauci, y la directora de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, volvieron a poner sobre la mesa los datos que demuestran que la extensión de la variante Delta está golpeando fuerte a los no vacunados.

La directora de los CDC alertó que en los últimos siete días se ha registrado el nivel más alto de contagios de todo el verano, con 72,000 casos al día, un 44% más que en la anterior semana.

De un vistazo

Mucho más baja

“Esta sigue siendo una pandemia de no vacunados. Aunque los vacunados pueden contraer el virus, las posibilidades de que enfermen son mucho más bajas que entre los no vacunados“, dijo Rochelle Walensky. Las vacunas previenen de contraer la enfermedad de forma grave. Hospitalizaciones y muertes se dan sobre todo entre los no vacunados.