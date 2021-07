Iluminación especial en edificios de NY por la Independencia

NUEVA YORK, Nueva York.- Numerosos puntos emblemáticos del estado de Nueva York, desde el One World Trade Center hasta las cataratas del Niágara, se iluminarán este domingo de rojo, blanco y azul para conmemorar la independencia de EE.UU.

La conocida como “Torre de la Libertad”, la estación de Grand Central o varios de los puentes sobre el río Hudson y conocidos edificios públicos serán algunos de los iconos que se teñirán con los colores de la bandera estadounidense este 4 de julio, según anunció el gobernador estatal, Andrew Cuomo.

Espectáculo de fuegos artificiales

Como es tradicional, la Gran Manzana tiene previsto además un gran espectáculo de fuegos artificiales, en el que se lanzarán más de 65,000 piezas desde cinco embarcaciones situadas en el East River.

Today's update on the numbers:



Total COVID hospitalizations are at 342.



Of the 67,237 tests reported yesterday, 421 were positive (0.63% of total).



Sadly, there were 4 fatalities. pic.twitter.com/rpu0vZC8kk — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 4, 2021

Este año, con la Covid-19 relativamente controlada en la ciudad, el espectáculo vuelve a su formato habitual, después de que en 2020 la celebración se redujera de manera muy importante para limitar posibles contagios.

Vaccination Update:



72.5% of adult New Yorkers have received at least one vaccine dose and 65.9% have completed their vaccine series (Per CDC).



-31,405 doses were administered over past 24 hours

-21,319,106 doses administered to date pic.twitter.com/jp22btn9bs — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 4, 2021

Los ciudadanos totalmente vacunados podrán acceder a zonas establecidas especialmente para ver el espectáculo en la orilla oriental de Manhattan, mientras que cualquiera podrá presenciar los fuegos artificiales desde los numerosos parques situados a ambos lados del East River.