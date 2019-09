Imágenes de la fuerza de “Dorian” sobre Las Bahamas

Desde el domingo 1 de septiembre, el huracán “Dorian” está afectando las islas Bahamas. Diversos medios de comunicación así como organizaciones civiles y usuarios de las redes sociales han difundo vídeos que permiten observar la fuerza de los embates de los vientos de “Dorian” a su paso por Las Bahamas.

Ese día, el huracán tocó tierra con categoría 5, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

El reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reporta que la tormenta ha perdido fuerza, descendiendo a la categoría 3, pero aún continúa sobre la isla Gran Bahama.

A través de las redes sociales como Twitter o Facebook se han difundido diversos vídeos que muestran las afectaciones causadas por el huracán, que hoy se reporta con vientos de 195 kilómetros por hora.

Las imágenes difundidas muestran zonas completamente inundadas, incluso automóviles cubiertos por el agua.

La Isla Abaco fue la primera en recibir las marejadas y los fuertes vientos del huracán “Dorian”, a través de los vídeos se puede observar la destrucción que dejó la tormenta a su paso por la isla.

RACE AGAINST TIME: Dramatic video shows group of people swimming through raging Bahamas floodwaters as the eye of Hurricane Dorian passed overhead. https://t.co/zXj7OIvYki pic.twitter.com/RGFH4GBCWx