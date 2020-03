Impondrán cuarentena a estadounidenses en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Sur informó este miércoles que, debido al repunte de los casos de coronavirus en Estados Unidos, impondrá una cuarentena a los ciudadanos provenientes del país norteamericano, debido a que el mayor número de casos de contagio en la región son importados.

El aislamiento que fue decretado por el gobierno constará de dos semanas de aislamiento como lo recomendó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés).

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump compartió en su cuenta de la red social Twitter un mensaje en el que asegura que su país ha realizado muchas más "pruebas" de verificación por coronavirus que cualquier otra nación.

Just reported that the United States has done far more “testing” than any other nation, by far! In fact, over an eight day span, the United States now does more testing than what South Korea (which has been a very successful tester) does over an eight week span. Great job!