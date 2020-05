Incendios y saqueos en Mineápolis por la muerte de George Floyd

MINEÁPOLIS, Minesota, EE.UU. (AP) — La noche del jueves, las protestas en Mineápolis por la muerte de George Floyd se tornaron aún más violentas, los manifestantes incendiaron una comisaría de policía, que previamente habían abandonado los agentes.

Fue la tercera jornada de protestas violentas derivadas de la muerte de Floyd, un afroestadounidense esposado que suplicaba poder respirar mientras un policía blanco lo inmovilizaba poniéndole la rodilla sobre el cuello.

Este jueves por la noche, las manifestaciones se extendieron a St. Paul y a otras partes del país.

Un vocero de la policía confirmó que el personal fue desalojado de la comisaría del 3er distrito, por "la seguridad de nuestro personal" poco antes de las 22:00. Un vídeo en vivo mostró a manifestantes accediendo al inmueble, donde las alarmas de incendios y los aspersores se activaron a medida que se prendían los incendios.

Pudo verse a manifestantes quemando una chaqueta del Departamento de Policía de Mineápolis y celebrando la acción.

