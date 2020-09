NUEVA YORK, Nueva York.- Después de que el diario The New York Times publicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pagó impuestos durante la mayoría de ejercicios en 15 años, la ciudad de Nueva York se dispone a investigar si Trump pagó impuestos municipales.

"Creo que podemos estar seguros, basándonos en la información del New York Times, que él (Trump) no ha pagado sus impuestos municipales de la manera que debería", aseguró la noche del lunes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, durante un programa de televisión local, en el que anunció el inicio de la pesquisa.

De Blasio dijo que las revelaciones del diario neoyorquino son "escandalosas" y que es correcto asumir que el presidente "engañó" a la ciudad, por lo que pidió al Departamento Financiero local que investigue las contribuciones fiscales del presidente "inmediatamente".

Durante el período analizado por el New York Times, que revisó un gran número de documentos y declaraciones de impuestos del presidente desde el año 2000, Trump era residente de Nueva York, pero el año pasado el mandatario decidió cambiar su residencia a Florida.

Según Trump, la información publicada por el periódico, que revela que el presidente estadounidense no pago un dólar en impuestos federales sobre la renta durante 11 de los 18 años analizados, son "noticias falsas".

Se dedujo gastos como 70,000 dólares en peluquería y recibió un reembolso del Servicio de Recaudación de Ingresos (IRS) valorado en 72.9 millones de dólares por otros años en que sí pagó impuestos gracias a una medida de alivio aprobada durante la crisis financiera de 2008.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits.....