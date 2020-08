''Isaías'' toca tierra en Carolina del Norte y pierde fuerza

La amenaza de tornados empezaba a ampliarse al sureste de Virginia, apuntó el servicio meteorológico en su previsión de las 04:00.



La tormenta ocasionó inundaciones e incendios en cinco viviendas en Ocean Isle Beach, dijo Debbie Smith, la alcaldesa de la localidad, a la televisora WECT-TV.



Los bomberos locales luchaban contra las llamas con la ayuda de efectivos del condado de Horry, en Carolina del Sur, explicó Tony Casey, vocero de ese departamento.



A 128 kilómetros al norte de Ocean Isle Beach, cerca de 30 personas tuvieron que abandonar sus casas por un fuego en un complejo de departamentos en Surf City, según medios locales. No estuvo claro si los incendios estaban relacionados con el meteoro y no se reportaron heridos.



"Isaías" podría seguir derribando árboles y causando cortes de luz en su avance hacia el norte a lo largo de la costa del Atlántico medio y Nueva Inglaterra, apuntó Berg.



“No creemos que vaya a haber un gran debilitamiento, seguimos pensando que va a haber vientos muy fuertes y racheados que afectarán a gran parte del Atlántico medio y al noreste durante un día o dos", añadió agregando que las lluvias también serán un problema.



Duke Energy informó que cientos de miles de casas se quedaron sin suministro eléctrico mientras las fuertes lluvias y vientos azotaban zonas incluyendo Wrightsville, Kure y Wilmington, en Carolina del Norte.



Las tiendas y restaurantes de las zonas costeras cerraron temprano, hubo algunas interrupciones en el servicio eléctrico de los hoteles de playa e incluso los más intrépidos bañistas dejaron los arenales la noche del lunes a medida que el huracán "Isaías" se aproxima a las Carolinas.



El NHC alertó de posibles marejadas ciclónicas de hasta 1.5 metros de altura y unos 20 centímetros de lluvia en algunos puntos, a medida que Isaías avanza por la costa. Las Carolinas no son los únicos estados en alerta.



“Todas esas lluvias podrían producir inundaciones súbitas en porciones del este de las Carolinas y en el Atlántico medio, e incluso en el noreste de Estados Unidos”, dijo Daniel Brown, especialista del NHC. La alerta de tormenta tropical se extiende hasta Maine, donde el miércoles podrían registrarse inundaciones en algunas áreas.



El centro también advirtió de posibles tornados en Carolina del Norte en la mañana del martes, y desde el este de Virginia al sur de Nueva Inglaterra por la tarde del martes.



Isaías retomó de nuevo su condición de huracán de categoría 1 a las 23:00 EDT. En la madrugada del martes, luego de que volvió a perder fuerza, su vórtice estaba a unos 40 kilómetros al noroeste de Greenville, Carolina del Norte. Avanzaba rápidamente en dirección noroeste hacia el este del estado a 41 km/h y se esperaba que ganara rapidez a lo largo del día.



"Isaías" causó la muerte de dos personas en el Caribe y azotó las Bahamas, pero permaneció en el mar a su paso a un costado de Florida durante el fin de semana. El vórtice de Isaías permaneció alejado de la costa a su paso por Georgia el lunes.



___Los periodistas de The Associated Press Russ Bynum en Savannah, Georgia; Jeffrey Collins y Michelle Liu en Columbia, Carolina del Sur; Sophia Tulp en Atlanta, y Seth Borenstein en Kensington, Maryland, contribuyeron a este despacho.