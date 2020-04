Jaime Maussan pide restablecer comunicación con extraterrestres

MÉXICO.— Jaime Maussan, investigador del fenómeno OVNI sugiere que lo que procede después de que el Pentágono (Departamento de Defensa de los Estados Unidos), aceptó que hay objetos no identificados en el cielo, es restablecer la comunicación con los extraterrestres, misma que se interrumpió hace 18 años.

"Lo que procede es iniciar de manera formal la posibilidad de algún tipo de comunicación. Creo que en 2001 y luego en 2002, se respondió el mensaje que fue lanzado desde el radiotelescopio de Arecibo por Frank Drake y Carl Sagan, en noviembre de 1974, y respondieron su avance genético, el número de nucleótidos, la química del ADN, en ese momento teníamos la obligación de haber continuado con ese proceso de comunicación", aseguró Maussan a Notimex.

Jaime considera que aún estamos a tiempo para establecer una comunicación con los extraterrestres.

Jaime insisté en que tenemos que mandarles un mensaje

Para Jaime hoy se tiene la posibilidad de restablecer contacto con los extraterrestres.

"Tenemos que mandar otro mensaje al espacio a ver qué pasa, a ver si lo responden de otra manera. Creo que puede haber algún intento de retomar a estos seres, ahora volvemos a tener esa oportunidad", comentó.

Jaime hablaba de los mensajes que los extraterrestres no están dando desde hace años; seguimos sin hacerles caso

Pese a las pruebas, EE.UU no va a aceptar que existan

En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos acepte la existencia del Área 51, un apartado de la Base de la fuerza Aérea de Nellis, Nevada, el periodista la cree aún lejana.

"Desde luego que existe el Área 51, pero una cosa que los americanos no van aceptar es que tienen cadáveres extraterrestres y naves".

El investigador detalla: "Aceptaron que hay algo en el cielo que no pueden explicar y que podemos y debemos suponer que no son de la Tierra, eso no lo están negando, desde luego que están aceptando tácitamente que no son de la Tierra.

"Lo que nunca van a hacer, porque tendrían que aceptar que le mintieron al pueblo de los Estados Unidos, es que fue verdad el caso de los estrellamientos extraterrestres y que tienen evidencias físicas desde hace mucho tiempo".

También podría interesarte: El Pentágono de Estados Unidos desclasifica vídeos de ovnis; son reales