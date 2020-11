Jair Bolsonaro asegura que hubo fraude en las elecciones en EE.UU.

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Este domingo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, por esa razón él está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el triunfo de Joe Biden.

El líder brasileño, repitió las acusaciones del actual presidente estadounidense republicano, Donald Trump, sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Biden.

"La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes de información, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos)“, afirmó Bolsonaro en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil.