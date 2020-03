Jesse Jackson cambia de opinión y brinda su apoyo a Bernie Sanders

WASHINGTON.- Este domingo, el reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, aseguró que respalda a Bernie Sanders como candidato presidencial del partido demócrata en su carrera contra Joe Biden.

JUST IN: Civil rights activist Rev. Jesse Jackson endorses Sen. Bernie Sanders during a rally in Grand Rapids, Michigan: "I stand with Bernie Sanders today because he stood with me...I stand with him because he stands with you." https://t.co/V3tPdid0fp pic.twitter.com/pky6Nvl5Cw