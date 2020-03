Joe Biden recibe el apoyo de la senadora por California Kamala Harris

WASHINGTON.– La senadora de California Kamala Harris anunció este domingo que dará su apoyo para el exvicepresidente Joe Biden rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Harris, quien dejó su campaña por la candidatura demócrata en diciembre, expresó que Biden es una persona de la que se necesita “más que nunca” y que haría lo “posible” para ayudar a que éste llegue a la silla presidencial.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa