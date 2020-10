Joe Biden y su esposa Jill dan negativo en pruebas de coronavirus

WASHINGTON. — El equipo de campaña del candidato presidencial demócrata informó que, después de conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania, se habían contagiado del nuevo coronavirus, Joe Biden y su esposa Jill, se sometieron a pruebas para la detección del coronavirus, en las que dieron negativo.

Biden y Trump participaron el martes pasado en el primer debate presidencial hacia las elecciones de noviembre, en Cleveland, Ohio. Ambos estaban a unos tres metros entre sí y no portaban mascarillas. El debate duró más de 90 minutos.

No estaba claro si Biden aparecerá en sus actos de campaña programados el viernes más adelante. Se espera que el equipo de campaña del demócrata anuncie sus planes de viaje el viernes más tarde.

"El exvicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron hoy a la prueba de PCR para la Covid-19, y la Covid-19 no fue detectada”, señaló el médico Kevin O’Connor, en un comunicado difundido por la campaña electoral del demócrata.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.