Julián Castro suspende su campaña por la candidatura presidencial demócrata

WASHINGTON.- Julián Castro, el exalcalde de San Antonio, Texas, y único precandidato presidencial demócrata latino, anunció hoy la suspensión de su campaña para llegar a la Casa Blanca en 2020.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.



I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC