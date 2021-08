Kathy Hochul toma posesión como nueva gobernadora de Nueva York

NUEVA YORK, Nueva York.- En la madrugada de este martes, Kathy Hochul juró como nueva gobernadora del estado de Nueva York, y se convirtió en la primera mujer en asumir el mando de esta región de Estados Unidos, en sustitución de Andrew Cuomo.

Honored to be officially sworn in as New York's 57th Governor.



Looking forward to the full swearing-in ceremony with my family later this morning, and addressing the people of New York later today. pic.twitter.com/RUsDtzoW7r