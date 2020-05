WASHINGTON.- Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que ordenará bajar banderas a media asta en todos los edificios federales del país, para honrar a los estadounidenses que han muerto por Covid-19.

El anuncio ocurrió después de la petición hecha esta mañana por los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, en una carta abierta al presidente este jueves.

Pelosi y Schumer solicitaron a Trump ordenar que las banderas de todos los edificios públicos del país ondeen a la mitad cuando Estados Unidos alcance las 100 mil muertes por la pandemia. En este momento hay 94 mil 591 decesos totales en el país, de acuerdo con la universidad Johns Hopkins.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus....