La Bolsa de Nueva York abre la jornada con ganancias

NUEVA YORK, Nueva York. (EFE).- Wall Street abrió este martes con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ascendía un 0.41 %, en lo que los analistas ven un rebote tras las fuertes pérdidas de ayer a causa del pulso comercial entre Estados Unidos y China.



Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones sumaba 104.43 puntos, hasta 25,429.42, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba también un 0.41 %, ó 11.62 unidades, hasta 2,823.49.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, ascendía a su vez un 0.34 %, ó 25.85 puntos, hasta 7,672.88.

La práctica totalidad de los sectores presentaban ganancias media hora después de abrir Wall Street, entre los que destacaban el energético (1.01 %), el tecnológico (0.75 %), el sanitario (0.56 %) y el financiero (0.55 %).



Sólo operaba con pérdidas un sector: el de servicios públicos (-0.28 %).

La Bolsa de Nueva York arrancó con una subida de las acciones en todos los indicadores, recuperando parte del terreno perdido ayer tras una fuerte liquidación a causa del temor de los inversores al impacto que pueda tener la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



En medio de esta incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre ambas potencias, los inversores han decidido seguir adelante, a pesar de que China dijo ayer que planea aumentar los aranceles en las importaciones de EE.UU. por un valor de 60,000 millones de dólares, a partir del 1 de junio.



La lista de productos afectados abarca desde tecnología hasta una gama de productos agrícolas. El movimiento de Pekín se produjo después de que Washington anunciase la semana pasada que aumentaría los aranceles del 10 % al 25 % en un paquete de importaciones chinas.

En una nota a los clientes, Citibank dijo que sus economistas de China están “cautelosamente optimistas de que un acuerdo comercial pueda ser firmado“, y agregó, según la CNBC, que la “ventana para evitar más escaladas en las tensiones entre Estados Unidos y China se está cerrando rápidamente.”



“Los brotes de comercio en curso pueden continuar haciendo que las acciones suban a corto plazo, pero creemos que el mercado puede haber puesto mucho de esto en cuenta“, dijo Citi.

China buys MUCH less from us than we buy from them, by almost 500 Billion Dollars, so we are in a fantastic position. Make your product at home in the USA and there is no Tariff. You can also buy from a non-Tariffed country instead of China. Many companies are leaving China…..