La Bolsa de Nueva York inicia la jornada con pérdidas

NUEVA YORK, Nueva York. (EFE).- Wall Street abrió este miércoles con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, descendía un 0.55 %, una jornada en que regresa el pesimismo por el pulso comercial y arancelario entre China y EE.UU., países que han presentado unos últimos datos económicos peores de lo previsto.



Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones restaba 141.07 puntos, hasta 25,390.98, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0.36 %, ó 10.26 unidades, hasta 2,824,415.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, descendía a su vez un 0.03 %, ó 2.57 puntos, hasta 7,731.93.

La práctica totalidad de los sectores presentaban pérdidas media hora después de abrir Wall Street, entre los que destacaban el financiero (-1.30 %), el industrial (-1.05 %), el de materiales (-0.80 %) y el sanitario (-0.72 %).



Sólo operaban con ganancias tres sectores: el de comunicaciones (0.53 %), el inmobiliario (0.15 %) y el de bienes esenciales (0.03 %).

Tras el rebote de ayer al lunes negro vivido en la Bolsa de Nueva York, las acciones cayeron este miércoles después de la publicación de datos económicos más débiles de lo esperado, lo que avivó los temores de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China esté arrastrando hacia abajo el crecimiento económico mundial.



Las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron un 0.2 % en abril, dijo este miércoles el Departamento de Comercio, cuando los analistas esperaban un aumento del 0.2 %.

Además, los datos publicados en China mostraron una producción industrial del 5.4 % en abril, marcando el ritmo de crecimiento más lento desde mayo de 2003, según la CNBC, que recuerda que los analistas esperaban una expansión de 6.5 %. Las ventas minoristas chinas también decepcionaron.



Los datos decepcionantes de ambos países se producen cuando las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se han reavivado.



A principios de esta semana, China elevó los aranceles en 60,000 millones en productos de Estados Unidos, una medida reactiva al hecho de que Estados Unidos elevó los impuestos a las importaciones chinas por un valor de 200,000 millones.

We can make a deal with China tomorrow, before their companies start leaving so as not to lose USA business, but the last time we were close they wanted to renegotiate the deal. No way! We are in a much better position now than any deal we could have made. Will be taking in…..