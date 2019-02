WASHINGTON (AP) — Los demócratas en la Cámara de Representantes hicieron caso omiso a una amenaza de veto y aprobaron una iniciativa para bloquear la declaración de emergencia con la que el presidente Donald Trump pretende conseguir millones de dólares extra para construir su proyecto de muro en la frontera de Estados Unidos con México. Con ello se recrudece la disputa sobre si el mandatario está abusando de sus poderes para cumplir su emblemática promesa de campaña.

La votación del martes de 245 a favor y 182 en contra se quedó bastante por debajo de la mayoría de dos terceras partes que se habrían necesitado para anular lo que sería el primer veto de la presidencia de Trump. Trece republicanos apoyaron el proyecto de los demócratas, mientras los líderes republicanos trataron de evitar las deserciones en el menor número posible, queriendo evitar una cifra que indicara que el control de Trump sobre los legisladores está menguando.

Ahora la iniciativa pasa al Senado, donde ya hay suficiente deserción republicana para ponerla al borde de ser aprobada. El vicepresidente Mike Pence aprovechó el martes un almuerzo con los senadores republicanos en el Capitolio para tratar de mantenerlos a bordo, argumentado una crisis en la frontera, pero no hubo indicios de que hubiera resultado fructífera.

Sin pronóstico

“Personalmente no puedo pronosticar el resultado en este punto“, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien planea una votación en las próximas tres semanas. Incluso dijo que los republicanos seguían dudando de la legalidad de la iniciativa de Trump y dijo a la prensa: “Estamos en proceso de sopesar eso.”

La confrontación obligó a los republicanos a votar incómodamente en apoyo a un presidente muy popular entre los votantes republicanos a pesar de los temores de que su extenso uso de poderes de emergencia invitaría a futuros presidentes demócratas a hacer lo mismo para impulsar sus propias políticas.

Amenaza de veto

La Casa Blanca escribió a los legisladores, amenazando formalmente con vetar el proyecto de ley. La carta dice que bloquear la declaración de emergencia “debilitaría la capacidad del gobierno de responder efectivamente a la crisis actual en la frontera sur.”

Los republicanos dijeron que los demócratas actuaban por política y por el deseo de oponerse a Trump en cada oportunidad y dijeron que Trump tenía la autoridad para declarar emergencia para proteger el país. También defendieron las afirmaciones del presidente de que existe una crisis de seguridad a lo largo de la frontera con México, que según el mandatario está asolada por narcotraficantes, traficantes de personas e inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos sin autorización.

“Guerra en la frontera sur”

“Estamos en guerra en la frontera sur con los cárteles de la droga“, dijo el congresista de Texas, Pete Olson.

Trump ha dicho que las barreras evitarán que las drogas provenientes de México entren a Estados Unidos, pero de hecho, cifras del gobierno muestran que 90% de las drogas interceptadas desde México son decomisadas en puertos de ingreso, no en áreas remotas donde sería erigido el muro.

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro y Colleen Long contribuyeron a este despacho.