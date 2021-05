La Crew Dragon de regreso a la Tierra con cuatro astronautas a bordo

WASHINGTON. – La nave espacial Crew Dragon de la empresa SpaceX, con cuatro astronautas de Crew-1 a bordo, aterrizó en paracaídas en las aguas del golfo de México, frente a la Florida, EE.UU., la mañana de este domingo, para completar una misión de seis meses de duración en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT