CHICAGO, Illinois. — Las autoridades informaron que un tornado arrasó con un suburbio de Chicago, dejando heridos, dañando viviendas, tumbando árboles y causando un apagón.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que la tarde del domingo, al menos cuatro personas resultaron heridas en Naperville, donde una docena de viviendas quedaron dañadas y varios árboles terminaron en el piso.

“Al principio nuestra prioridad era asegurarnos de que la gente estuviera bien pero ahora tenemos que lidiar con los daños materiales”, declaró Linda LaCloche, directora de comunicaciones en Naperville, a un periódico local.

Funcionarios del poblado de Woodridge informaron que el domingo por la tarde, un tornado se registró en la localidad donde, al parecer, nadie resultó herido, sin embargo, las autoridades pidieron a la población evitar acercarse a la zona afectada debido a la gran cantidad de árboles y cables de electricidad caídos.

El lunes por la mañana, Gina Cunningham, alcaldesa de Woodridge, manifestó “no tengo nada de electricidad, estoy aquí sentada en la oscuridad esperando reportes sobre la situación”.

Fotos de Woodridge muestran cercas dañadas, árboles caídos y una señal de tráfico doblada.

[11:18PM 6/20]



Strong rotation & pronounced tornado debris signature headed for Darien, followed by Burr Ridge. If you're in the path of this storm, take cover NOW in lowest floor of where you live & in an interior room away from any windows. This is a dangerous situation! #ilwx