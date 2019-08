La Soyuz MS-14 se acopla a la Estación Espacial Internacional

MOSCÚ, Rusia.- El androide ruso “Fiódor” llegó hoy martes a la Estación Espacial Internacional (EEI) abordo de la Soyuz MS-14 que se acopló a la plataforma orbital al segundo intento después de la fallida maniobra el pasado sábado.



“Mis disculpas por el retraso. Me quedé atrapado en un atasco. Estoy listo para continuar con mi trabajo“, explicó el robot en su cuenta de Twitter.

