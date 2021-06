Lamentan decisión: Ven inaceptable que México no condene arrestos

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Amnistía Internacional (AI) lamentó ayer que los gobiernos de México y Argentina no acompañaran la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condenó las detenciones contra opositores en Nicaragua.

“AI lamenta el reciente comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina y México donde señalan que, pese a rechazar las detenciones realizadas por las autoridades nicaragüenses en los últimos días, no acompañaron la resolución del Consejo Permanente de la OEA condenando las detenciones y solicitando la inmediata liberación de las personas detenidas por ejercer sus derechos”, indicó la ONG en un comunicado.

Argentina y México manifestaron el martes pasado su “preocupación” por la “detención de figuras políticas de la oposición” en Nicaragua, pero se mostraron en contra de intervenir en asuntos internos de ese país, lo que los llevó a no apoyar una resolución debatida en el Consejo Permanente de la OEA.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, dijo en un boletín Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien tachó de “inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernandez en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, que comenzó hace “tres años”.

En Managua, una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios que son investigados por supuestos “actos ilícitos”, como parte del caso que se abrió contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia.

La jueza Karen Chavarría, titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró el oficio a la Superintendencia de Bancos contra los integrantes de la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente ligado al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado.

La jueza ordenó al superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro levantar el sigilo bancario, financiero y tributario de la junta directiva de Funides en los períodos 2015-2017 y 2017-2019, con base a un requerimiento del Ministerio Público, que a su vez recibió una denuncia del Ministerio de Gobernación.

En un análisis del Ministerio de Gobernación citado por la jueza, que aún no lo hacía público, concluyó que esa ONG “ha incumplido gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, presumiendo que las personas sujetas a investigación han estado realizando operaciones financieras derivadas de actividades ilícitas”.

Entre los directivos de Funides a los que se les levantó el secreto bancario, se les inmovilizó sus cuentas y se les dictó restricción migratoria se encuentra el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas, quien fue detenido hace dos días tras comparecer en la Fiscalía.

También Juan Carlos Sansón Caldera, director ejecutivo y gerente general del Banco de América Central (BAC), y Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, secretario del banco Avanz del grupo Pellas y de Seguros América.

Además el empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, gerente general de Café Soluble S.A. y hermano general en retiro Álvaro Baltodano, delegado presidencial para fomento de las inversiones, a quien el Ministerio Público amenazó con usar la fuerza pública si no asiste a declarar en la segunda cita.

Asimismo, a José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, dos de los empresarios más fuertes de Nicaragua.

Otros investigados son el sociólogo Humberto Belli, que fue ministro de Educación en el Gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997) y es hermano de la poetisa y escritora Gioconda Belli; Martha Jeannette Duque Estrada Gurdián, Alfredo José Marín Ximénez, Roberto Martino Salvo Horvilleur, Aurora Mercedes Gurdián Ubago, Mario José Arana Sevilla y el abogado José Evenor Taboada Arana.