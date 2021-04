WASHINGTON. – Este martes, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará el retiro de los soldados estadounidenses de Afganistán para el 11 de septiembre.

Según el Washington Post se espera que el próximo miércoles, el presidente Biden anuncie la decisión, lo cual prolongaría la presencia militar estadounidense en Afganistán más allá del plazo del 1 de mayo establecido en un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el Talibán afgano.

