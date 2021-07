Líderes de gobiernos condenan el asesinato del presidente de Haití

CIUDAD DE MÉXICO. — Tras darse a conocer el ataque armado que causó la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, este miércoles, mandatarios y líderes de gobiernos manifestaron su condena al asesinato del mandatario haitiano y llamaron a la paz y la unidad del pueblo.

Los mandatarios, también hicieron exhortaciones para que se resuelva de manera pacífica la crisis desatada en la isla caribeña y se identifique y castigue a los responsables.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time.