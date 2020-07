López Obrador debe agradezca a Nancy Pelosi el T-MEC, dice líder demócrata

CIUDAD DE MÉXICO.- Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata (CND), recordó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio y sustituye al Tlcan, se hizo realidad en gran medida gracias al trabajo de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

⁦@DNC⁩ chair says Trump will use his meeting w/Mexican prez as a “photo-op” & advises ⁦@lopezobrador_⁩ to ask Trump if he still thinks Mexicans are “rapists” and about separation of families & other immigration policies pic.twitter.com/T8KRQG7heX